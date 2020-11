Στοίχημα όλων να κάνουμε Χριστούγεννα με ασφάλεια και ανοιχτά μαγαζιά

*Ο Βασίλης Κορκίδης είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Όσο πιο πιστά τηρούμε τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα αποδώσουν και θα μας επιτρέψουν να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα το συντομότερο. Ο κορονοϊός δεν είναι μία μάχη, αλλά ένας πόλεμος, που για να τον νικήσουμε πρέπει να προστατεύσουμε το αγαθό της δημόσιας υγείας. Τα εμπορικά καταστήματα και άλλοι επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους έκλεισαν, όχι γιατί ήταν πηγές διασποράς του κορονοϊού, αλλά για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και ο συνωστισμός.

Όλοι είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι και οικονομικά στριμωγμένοι, αλλά δεν θα ξεπεράσουμε τις στεναχώριες μας βγαίνοντας στους δρόμους. Αντιθέτως, στις παρούσες συνθήκες το μόνο μας καταφύγιο είναι η ασφάλεια του σπιτιού μας.

Τα sms δεν μας προστατεύουν από το κορονοϊό, αλλά ο περιορισμός των περιττών μετακινήσεων. Από το δεύτερο σφοδρό κύμα της πανδημίας τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν επικίνδυνα, η κατάσταση στο σύστημα υγείας και τις ΜΕΘ είναι κρίσιμη, ενώ ο αριθμός των θανάτων σοκάρει, με μία ανθρώπινη ζωή να χάνεται κάθε μισή ώρα. Ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε το ηρωικό νοσηλευτικό προσωπικό στις μάχες ζωής που δίνουν καθημερινά και να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσους εργάζονται για να μην μας λείψουν τρόφιμα και βασικά αγαθά, είναι να μείνουμε ασφαλείς.

Για να περιορίσουμε τη διασπορά πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, να μείνουμε ψύχραιμοι και να κάνουμε υπομονή. Συμφωνώ, πως δεν είναι εύκολο, ούτε πάντα εφικτό, αλλά το οφείλουμε στις οικογένειες μας και πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να ξεπεράσουμε τον εφιάλτη που ζούμε. Πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα και μας περιμένει γερούς και δυνατούς να επιστρέψουμε στη κανονικότητα της καθημερινότητας μας.

Μπορεί κανείς να μην είναι άτρωτος στον κορονοϊό, αλλά ούτε ο κορονοϊός είναι άτρωτος. Σε λίγους μήνες θα έχουμε το εμβόλιο στη διάθεση μας και θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Έχουμε όμως μέχρι τότε πολύ δρόμο μπροστά μας, γι’ αυτό δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, αλλά να παραμείνουμε προσεκτικοί.

Είναι άβολο και άχαρο να αναφέρομαι σε θέματα της αγοράς τέτοιες ώρες, αλλά είναι σημαντικό για την ψυχολογία όλων και την οικονομική μας ζωή να ξανανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα πριν τις γιορτές και να παραμείνουν ανοικτά με ασφάλεια, καθ/ όλη τη διάρκεια του “πανδημικού” χειμώνα. Είχαμε πει, πως κατεβάζουμε ρολά για να είμαστε υγιείς να τα σηκώσουμε πριν τις γιορτές. Το απόλυτο στοίχημα τώρα είναι να κάνουμε Χριστούγεννα με ανοιχτά μαγαζιά, με φωταγωγημένες, στολισμένες βιτρίνες και αγορές δώρων δια ζώσης.

Βεβαίως, αυτό το στοίχημα δεν μπορούμε να το κερδίσουμε μόνοι μας, αλλά με τη συνδρομή και τη πιστή εφαρμογή των μέτρων από όλους. Μένοντας ασφαλείς, θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ρολά, να ανοίξουμε τα μαγαζιά στις γιορτές και να νικήσουμε αυτή τη μάχη στον “πόλεμο” της πανδημίας!