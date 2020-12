Το Δώρο Χριστουγέννων δεν είναι ποτέ ”δώρον άδωρον” για την αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

*Ο Βασίλης Κορκίδης είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις οι διαθέσιμοι πόροι που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην οικονομία από τη χορήγηση του χριστουγεννιάτικου δώρου υπολογίζονται φέτος στα περίπου 1,6 δις ευρώ.

Το ποσό αυτό, υπό άλλες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, θα τόνωνε ουσιαστικά την περιορισμένη κατά 34% καταναλωτική δαπάνη και την πεσμένη ψυχολογία της αγοράς. Παράλληλα με την στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τον 13ο μισθό ενισχύονται και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς πέραν των καθαρών αποδοχών των μισθωτών καταβάλλονται σημαντικές εισφορές τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους εργοδότες, παρά τις μειώσεις που επήλθαν και όσες ακολουθούν με 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2021.

Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη ρευστότητα του δώρου, βοηθούν σημαντικά κάθε χρόνο τις επιχειρήσεις, από τη στιγμή που μέρος του επιπλέον εισοδήματος των καταναλωτών επιστρέφει, μέσω των πωλήσεων, στα ταμεία τους. Φέτος βεβαίως υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες και μεγάλα πρόβλημα τόσο από τις επιχειρήσεις να καταβάλουν έγκαιρα το δώρο, όσο και από τους εργαζόμενους να ξοδέψουν το δώρο στα καταστήματα, σε εστιατόρια, σε ταξίδια και διασκέδαση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύνολο περίπου 2,1 εκ. εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.162€ και το ημερομίσθιο στα 50€, καθώς επίσης και της μερικής απασχόλησης με μέσο μισθό 428€ και μέσο ημερομίσθιο στα 25€, το δώρο υπολογίζεται ως εξής: Το συνολικό κόστος του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται στα 2,40 δις ευρώ. Οι συνολικές μεικτές αποδοχές των ασφαλισμένων μισθωτών λόγω του δώρου Χριστουγέννων ανέρχονται στα 1,90 δις ευρώ. Οι συνολικές καθαρές αποδοχές των μισθωτών λόγω του δώρου Χριστουγέννων ανέρχονται στα 1,6 δις ευρώ.

Το βέβαιο είναι πως από την Δευτέρα 21.12.2020 καταβλήθηκε από το κράτος στους λογαριασμούς των 1.060.434 δικαιούχων μισθωτών του Ιδιωτικού τομέα, που τέθηκαν από τον Μαΐου του 2020 σε αναστολή εργασίας, το δώρο Χριστουγέννων με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 152,62 εκ. ευρώ. Η δεύτερη καταβολή που αναλογεί στο ποσό του τμήματος του δώρου των εργαζομένων σε αναστολή τον Δεκέμβριο, θα πραγματοποιηθεί από το κράτος στις αρχές Ιανουαρίου του 2021.

Το μεγαλύτερο και βασικό ποσό του 13ου μισθού αναλογεί βεβαίως στις επιχειρήσεις είναι υποχρέωση των εργοδοτών, που ποτέ δεν θεώρησαν «δώρον άδωρον», το δώρο Χριστουγέννων, αφού δίνει προστιθέμενη αξία και παρά τις δυσκολίες στη καταβολή του, πάντα επιστρέφει στην οικονομία και την αγορά. Το ερώτημα είναι, πόσοι εργοδότες μπόρεσαν να το καταβάλλουν. Καλά Χριστούγεννα!