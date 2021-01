Μινκ: Μία από τις παράπλευρες απώλειες του κορονοϊού

H Χριστίνα Πραβιτσιώτη είναι μέλος της Ομάδας Αρθρογραφίας της SAFIA.

Αναμφίβολα, η πανδημία του κορονοϊού, η οποία ήρθε στις ζωές μας το 2020, άλλαξε ριζικά το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Βάσει ενστίκτου, το πρώτο συναίσθημα που μας ξύπνησε ήταν ο φόβος. Φόβος για το αύριο και το μέλλον γενικότερα, όσο μακρινό και κοντινό να είναι, για τους οικείους μας, για τον κόσμο, ακόμα και για εμάς τους ίδιους. Τα νέα δεδομένα έφεραν και νέες συνθήκες, νέες καταστάσεις και νέοι τρόποι συμπεριφοράς και διαχείρισης, ήρθαν να αλλάξουν την πραγματικότητα και να διαταράξουν την καθημερινότητά μας, όπως τη γνωρίζαμε έως σήμερα.

Σε όλη αυτή την ανακατάταξη και αναταραχή δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί και το ζωικό βασίλειο. Στην αρχή υπήρχε η πεποίθηση -και ενδεχομένως σε κάποιους είχε καλλιεργηθεί και ο φόβος- πως είτε εμείς προς τα κατοικίδιά μας ζώα, μπορούμε να μεταδώσουμε τον κορονοϊό, είτε το αντίστροφο. Αυτό ωστόσο, πολύ γρήγορα καταρρίφθηκε. Και αφού αυτό ξεπεράστηκε και ήρθε μία πρώτη ανακούφιση, νέα δεδομένα έφεραν και πάλι το ζήτημα στην επιφάνεια. Παρόλο που η πανδημία του κορονοϊού ξεκίνησε στο τέλος του 2019, το Νοέμβριο του 2020 διαπιστώθηκε ότι τα μινκ ή βιζόν –από όπου προέρχονται και οι παγκοσμίου φήμης γούνες- μεταδίδουν την πανδημία του κορονοϊού σε μία μάλιστα μεταλλαγμένη μορφή. Αποτέλεσμα της διαπίστωσης αυτής ήταν να θανατωθούν συνολικά εκατομμύρια μινκ, τόσο στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Δανία, όσο και στην Ελλάδα, όπως στην Κοζάνη, στην Καστοριά και στα Γρεβενά.

Η μεταλλαγμένη αυτή μορφή του κορονοϊού προκάλεσε πανικό στη διεθνή κοινότητα, γεγονός φυσικά το οποίο απαιτούσε άμεση λήψη μέτρων, με στόχο την πρόληψη ενός νέου κύματος έξαρσης. Το ένα και μοναδικό -προς το παρόν- και κατά γενική ομολογία πολύ σπασμωδικό και χωρίς σκέψη μέτρο που λήφθηκε, ήταν η θανάτωση όλων των μινκ στα εκτροφεία, όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα του κορονοϊού. Στο σημείο αυτό, είναι άξιο αναφοράς πως εν έτει 2020, εκτρέφονται ζώα για να σφαγιαστούν, να θυσιαστούν και να μετατραπούν απλώς σε μία ακριβή και πολυτελή γούνα για λαμπερές εμφανίσεις. Με ιδιαίτερη λύπη διαπιστώνεται, πως η λήψη του μέτρου της θανάτωσης τόσων εκατομμυρίων ζώων, απλώς υποδεικνύει την ανθρώπινη αντίληψη ως προς την αξία της ζωής των πλασμάτων αυτών. Κι αυτό διότι, τα μινκ πάντα εκτρέφονταν για να θανατωθούν στο βωμό του χρήματος, της πολυτέλειας και της καλαισθησίας.

Όσον αφορά στη μετάλλαξη του κορονοϊου έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ παράλληλα βρίσκονται εν εξελίξει διάφορες μελέτες και συγχρόνως, σύμφωνα με τις δηλώσεις του καθηγητή Ντέιβιντ Ρόμπερτσον, ιολόγου στο Κέντρο Έρευνας ιών του πανεπιστημίου της Γλασκώβης, ο Sars-CoV-2 δεν μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα, όσο άλλοι ανάλογοι ιοί, απλώς επειδή ο Covid-19 κυκλοφορεί αρκετό καιρό στον ανθρώπινο πληθυσμό, έχει εμφανίσει αρκετές μεταλλάξεις.

Στο σημείο αυτό εύλογα μας γεννάται η απορία: πόσο σοφό και ηθικό μέτρο η θανάτωση όλων αυτών των μινκ; Εδώ, οι απόψεις διίστανται. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, με την τεχνολογία να εξελίσσεται διαρκώς και να “αγγίζει” κάθε φορά ασύλληπτα επίπεδα. Εφόσον, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ραγδαία, έχουν εξελιχθεί χάρη σε αυτήν και άλλοι πολλοί τομείς, όπως αυτός της ιατρικής. Επομένως, εδώ γεννάται και ακόμα ένα ερώτημα? Μήπως θα μπορούσε να βρεθεί κάποια άλλη λύση για όλες αυτές τις αθώες ψυχές που θανατώθηκαν; Μήπως εμείς οι άνθρωποι δράσαμε πολύ γρήγορα, απερίσκεπτα και χωρίς να εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα, προκειμένου να διασώσουμε τα μινκ και να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό προς όλες τις μορφές της ζωής, ή έστω και να χορηγηθεί κάποιο κοκτέϊλ φαρμάκων, όπως στους ανθρώπους, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις με νόσους στα ζώα; Για ακόμη μία φορά η ανθρωπότητα στο σύνολό της έδειξε το σκληρό της πρόσωπο στους ιεραρχικά κατώτερους της τροφικής αλυσίδας.

Είναι βέβαια απολύτως κατανοητό, πως ο κορονοϊός έκανε την εμφάνισή του από το πουθενά, με την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αντιμετωπίσει αφενός την ανεξέλεγκτη διασπορά του κορονοϊού και να ανακαλύψει αφετέρου το εμβόλιο, ώστε ο ιός να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατό.

Η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, στις 25 Νοεμβρίου κατά την επίσκεψή της στο εκτροφείο μινκ στο Κόλτινγκ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε για πρώτη φορά προσωπικά συγγνώμη για τη διαχείριση της κρίσης των μινκ, τον πληθυσμό των οποίων αποφάσισε να θανατώσει μαζικά. Η Μέτε Φρεντέρικσεν, μεταξύ των δηλώσεών της ανέφερε πως η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση -και ιδιαίτερα ο Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας Μόενς Γένσεν- δεν διέθετε επαρκή νομική βάση για την θανάτωση αυτή, όπως είχε ανακοινωθεί και λίγες μέρες νωρίτερα. Μεταξύ των δηλώσεων της ανέφερε πως είναι απαραίτητο να ζητήσει συγγνώμη για την συγκεκριμένη εξέλιξη των γεγονότων, καθώς κατά την άποψη της διαπράχθηκαν σφάλματα. Στην χώρα μας, η Κυβέρνηση προχώρησε σε αντίστοιχα μέτρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη να αναφέρει ότι θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 3.000.000 ευρώ στους παραγωγούς γουνοφόρων ζώων (μινκ), εξαιτίας της ζημιάς που υπέστησαν.

Με δεδομένο ότι, περισσότερα από τα 2/3 των περίπου 15.000.000-17.000.000 μινκ έχουν ήδη θανατωθεί, αναμφίβολα, η παγκόσμια κοινότητα θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά, λαμβάνοντας άλλα μέτρα πριν οδηγηθούν στη θανάτωση τόσων εκατομμυρίων ζώων. Μία χώρα, όπως η Δανία, η οποία αποτελεί μία χώρα με υψηλό βιοτικό επίπεδο και μεγάλη ευαισθητοποίηση σε ζητήματα του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η οποία λειτουργεί ως πρότυπο για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι απορίας άξιο, πώς έφθασε στο σημείο να λάβει μία τέτοια απόφαση, αλλά και πώς η Ελλάδα ακολούθησε το παράδειγμά της. Τις απαντήσεις αναμένεται να λάβουμε με την πάροδο του χρόνου...

