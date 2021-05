Σύνθετοι στόχοι και ρεαλιστικές προσδοκίες από τον φετινό τουρισμό

*Ο Βασίλης Κορκίδης είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Με το σύνθημα «Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια» και με τη καμπάνια τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό «All you Want is Greece» ξεκίνησε η φετινή δύσκολη προσπάθεια του ελληνικού τουρισμού. Η επανεκκίνηση περιλαμβάνει επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα για τουριστικές εγκαταστάσεις και κανόνες για τη μεταφορά των τουριστών. Προσδοκία των ανθρώπων του τουριστικού κλάδου είναι το αυξημένο ενδιαφέρον για διακοπές στην Ελλάδα, να προχωρήσει σε ζήτηση και να μετουσιωθεί σε κρατήσεις, αρχικά για τους δημοφιλείς προορισμούς.

Στόχος βεβαίως της κυβέρνησης και των υγειονομικών Αρχών είναι το φετινό καλοκαίρι να λειτουργήσει με ασφάλεια και χωρίς επιδημιολογικά απρόοπτα. Ο φετινός στόχος και οι προσδοκίες όλων είναι να ανακτηθεί το 40% με 50% των τουριστικών μεγεθών ύψους 18,5 δις ευρώ του 2019. Για την τουριστική προβολή της Ελλάδας θα διατεθούν φέτος πάνω από 22 εκατ. ευρώ, με το 50% για διαφήμιση της χώρας με άλλους τουριστικούς φορείς και το υπόλοιπο 50% για να ενισχύσει τις σημαντικές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Οπως ανακοινώθηκε, από την 1η Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό «πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό», που έρχεται να διευκολύνει τα ταξίδια για όσους έχουν εμβολιαστεί, είτε έχουν αποκτήσει ανοσία λόγω νόσησης ή φέρουν αρνητικά τεστ. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ότι με τον προηγμένο αλγόριθμο EVA θα συνεχιστούν και φέτος οι στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας, αναλόγως του κράτους προέλευσης κάθε επισκέπτη. Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικό PCR test 72 ωρών, είτε rapid/self test 24 ωρών με ψηφιακή βεβαίωση του αποτελέσματος. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ οι επισκέπτες από το εξωτερικό υποχρεούνται 48 ώρες πριν από το ταξίδι τους στην Ελλάδα να συμπληρώνουν σε ειδική πλατφόρμα τα πλήρη στοιχεία τους, τη χώρα προέλευσης τους και τον τόπο διαμονής τους στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα εντός των ξενοδοχείων, πέραν των υγειονομικών πρωτοκόλλων, προβλέπεται η διενέργεια rapid tests στο σύνολο του προσωπικού τους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η χώρα μας βρίσκεται στο «πράσινο» αναφορικά με τον δείκτη θετικότητας σύμφωνα με τους αναθεωρημένους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων που δημοσιεύθηκαν με τα στοιχεία να αφορούν στις δυο εβδομάδες που προηγήθηκαν. Συγκεκριμένα, στον χάρτη που δημοσιεύεται από το ECDC κάθε Πέμπτη και βασίζεται σε δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy), η Ελλάδα έχει δείκτη θετικότητας κάτω από το 4% και είναι πλέον στη πράσινη λίστα. Με αυτή τη θετική εξέλιξη και τις πρώτες εκτιμήσεις, οι προσδοκίες από την πλευρά των επιχειρηματιών είναι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα τις επόμενες εβδομάδες, αφού πολύ σύντομα η Ελλάδα θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους τουριστικούς επισκέπτες της, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι στα δύσκολα, σχεδιάζει σωστά, εφαρμόζει λύσεις και πράττει με ασφάλεια.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol. Φέτος, το Αεροδρόμιο Αθηνών θα εξυπηρετείται από 52 αεροπορικές εταιρείες, που συνδέονται με 130 προορισμούς παγκοσμίως, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης καθώς προχωρά η σεζόν. Πάνω από 40 κρουαζιερόπλοια προγραμματίζονται να επισκεφθούν 45 ελληνικά λιμάνια μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου φέτος. Η μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Ελλάδας, η Γερμανία, έχει άρει τις απαιτήσεις καραντίνας για ταξιδιώτες που επιστρέφουν από την Ελλάδα, υπό τον όρο ότι έχουν εμβολιαστεί, έχουν αναρρώσει από το Covid-19 ή μπορούν να δώσουν αρνητικό τεστ. Οι Γερμανοί επισκέπτες ξεπέρασαν τα 4 εκ. το 2019, ξοδεύοντας σχεδόν 3 δις ευρώ. Το 2020, η Ελλάδα είχε 1,5 εκ. Γερμανούς τουρίστες και έσοδα 1,13 δις ευρώ.

Στο φετινό άνοιγμα του τουρισμού, η ισχυρότερη δικλείδα ασφαλείας αναμφισβήτητα είναι η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία». Ο καθολικός εμβολιασμός όλων των κατοίκων, στα νησιά μας, όπου η τοπική κοινωνία και οικονομία εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τη τουριστική κίνηση, είναι καθοριστικής σημασίας. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε 32 μικρά νησιά και μέχρι τέλος Μαίου ολοκληρώνονται σε άλλα 36. Σειρά έχουν 19 μεγαλύτερα νησιά, ώστε μέχρι τέλος Ιουνίου να εμβολιαστούν πλήρως 700.000 κάτοικοι. Το άνοιγμα του τουρισμού απαιτεί πολύ προσεκτική διαχείριση κυρίως το πρώτο δίμηνο Μαίου-Ιουνίου, ώστε να αποκομίσει η χώρα μας τα μέγιστα δυνατά οφέλη σε έσοδα το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, αλλά και να επιτύχει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η επίτευξη ρεαλιστικών προσδοκιών και σύνθετων στόχων του ελληνικού τουρισμού είναι εθνική υπόθεση, αλλά και ένα υγειονομικό γεωπολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό στοίχημα, που πρέπει να κερδηθεί.