Στηρίζουμε τους νέους μας

Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας.

Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία του 18χρονου Άλκη πόνεσε βαθιά –πρώτα και κύρια- την οικογένειά του αλλά πλήγωσε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση αντέδρασαν στο περιστατικό με όλα τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία: Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας σε συνδέσμους φιλάθλων στη Θεσσαλονίκη και σχεδόν αμέσως μετά τη δολοφονία του 18χρονου Άλκη, η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να εξιχνιάσει πλήρως την υπόθεση. Μέσα σε ελάχιστες ώρες, η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε 23χρονο που εμπλέκεται στη δολοφονία και προέβη στην σύλληψη των εμπλεκόμενων στη δολοφονία του Άλκη, αξιοποιώντας όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, ιδίως με τις διατάξεις για την απαγόρευση αναστολής των ποινών που επιβάλλονται για εγκλήματα που αφορούν σε αθλητική βία , καθώς και την δυνατότητα συλλογής και αξιοποίησης από την αστυνομία των δεδομένων που καταγράφονται από τα τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Όμως, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα στην ανάγκη διαλεύκανσης της υπόθεσης, η Κυβέρνηση βελτίωσε καίρια το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των φαινομένων οπαδικής βίας, η ανησυχία μας για τους εφήβους και τους νέους της χώρας παραμένει. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να επισημανθεί ότι η περίοδος που διάγει η χώρα και ολόκληρος ο κόσμος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η πανδημία δεν έχει πλήξει μόνο τα σώματα αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Η απομόνωση, τα περιοριστικά μέτρα, η γενικευμένη ανασφάλεια και το αίσθημα της απειλής έπληξαν και τις νέες γενιές. Τα παιδιά και οι έφηβοι όχι μόνο είδαν ολόκληρο τον κόσμο σε αναστάτωση αλλά βίωσαν στο πετσί τους τις ψυχοπιεστικές συνέπειες μιας απειλής, που, εδώ και περίπου δύο χρόνια, δεν έχει αφήσει την παγκόσμια κοινότητα να ησυχάσει.

Τα ελληνικά νιάτα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Είναι το αύριο της πατρίδας μας αλλά και το σήμερα. Η μέριμνα για τους εφήβους, τα παιδιά και τους νέους μας είναι διαρκής και η χαρά και ελπίδα που μας προσφέρει η δύναμη, η αισιοδοξία και η αθώα τους ματιά για τον κόσμο ομορφαίνει τις ζωές όλων. Γι’ αυτό κι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους προσφέρουμε υποστήριξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες.

Πέρα από τις συνέπειες της πανδημίας είναι προφανές ότι υπάρχει και πριν από αυτήν μεγάλο πρόβλημα στο τμήμα της νεολαίας, που αναζητά πρότυπα και δεν βρίσκει, που αντιμετωπίζει κοινωνικές ανισότητες και οικογενειακές δυσκολίες και προσπαθεί να βρει διεξόδους εκεί που υπάρχουν αδιέξοδα. Η οπαδική βία είναι συνδεδεμένη με πολλές νοσηρές και νοσογόνους καταστάσεις: τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, η αποξένωση από την κοινωνία, η καταφυγή στον εξτρεμισμό, η κατάθλιψη, η απώλεια ενδιαφέροντος για το μέλλον, η εγκατάλειψη των σπουδών και η απομάκρυνση από την οικογένεια είναι μερικά από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Γι’ αυτό έχει καίρια σημασία η ηθική και υλική ενίσχυση τους από την Πολιτεία, καθώς και η παρέμβαση των ειδικών όπως επίσης και η αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Απαντώντας άμεσα στην ανάγκη αυτή, στο Υπουργείο Υγείας αναπτύσσουμε μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών και των εφήβων μας, για την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας με ειδική μέριμνα στην αντιμετώπιση των εξαρτητικών συμπεριφορών.

Στηρίζοντας τα νιάτα μας στηρίζουμε το μέλλον και το παρόν της Ελλάδας.