Στη σωστή πλευρά της Ιστορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας.

Δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη βιώνει κάτι που πίστευε ότι ανήκει στο παρελθόν.

Ότι οι λαοί που ζουν σε αυτό το γεωγραφικό χώρο είχαν κεκτημένο την Ειρήνη και την Πρόοδο.

Δυστυχώς τα όσα συμβαίνουν με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία, ήρθαν να ανατρέψουν τα όσα θεωρούσαμε δεδομένα.

Μας δείχνουν την πιο άσχημη πλευρά του ανθρώπου. Και σε έναν πόλεμο ποτέ δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Υπάρχουν θύματα, κοινωνίες και οικονομίες που καταστρέφονται και όσα διαλύονται μέσα σε λίγες ημέρες χρειάζονται χρόνια για να στηθούν και πάλι όρθια.

Η πατρίδα μας, μέσα σε αυτήν την κρίση, αποφάσισε να σταθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Πίστευε και πιστεύει ότι μεταξύ του σωστού και του λάθους, του δικαίου και του αδίκου δεν μπορούν να υπάρξουν ίσες αποστάσεις.

Η Ουκρανία για εμάς μάλιστα έχει αποτελέσει γεωγραφικό χώρο ιστορικά συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία. Η Οδησσός αποτέλεσε τη μήτρα της Φιλικής Εταιρείας, ενώ σε αυτή τη χώρα ζουν χιλιάδες Έλληνες ομογενείς. Είναι μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη χώρα που δέχεται μια παράνομη, απρόκλητη εισβολή – και ο εισβολέας είναι η Ρωσία. Αυτά τα απλά, τα αδιαμφισβήτητα είναι καλό να επαναλαμβάνονται διότι μερικές φορές η… υπερανάλυση και η ανάδειξη δευτερευουσών πτυχών του θέματος τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας από εκεί που πάντοτε θα πρέπει να είναι στραμμένα: στο δικαίωμα κάθε λαού να ζει ελεύθερος στον τόπο του.

Η πατρίδα μας, επίσης, έχει κάθε λόγο να φωνάζει δυνατά την στήριξή της στο δικαίωμα των Ουκρανών να ζουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους και να μην έχει ουδείς το δικαίωμα να αναθεωρεί, κατά πως τον συμφέρει, τα σύνορα της Ουκρανίας και τις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες της διότι ο αναθεωρητισμός υπάρχει και στην… γειτονιά μας και έγινε ιδιαίτερα αισθητός το 1974 με τον Αττίλα στην Κύπρο.

Πώς θα μπορούμε να επικαλεστούμε το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση που υπάρξει ευθεία αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας όταν τώρα, σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας, εμείς «σφυρίζουμε αδιάφορα» στα εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος της Ουκρανίας;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πήρε την ορθή απόφαση και στηρίζει, πολιτικά-διπλωματικά αλλά και υλικά την προσπάθεια της Ουκρανίας να μείνει ελεύθερη.

Παράλληλα δεν μείναμε αδιάφοροι στο δράμα που βιώνει ο Ουκρανικός λαός.

Στο Υπουργείο Υγείας, πράττοντας το καθήκον μας οργανώσαμε μια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε περίπου 100 παλέτες με φάρμακα και υλικά τα οποία αρχικά κατευθύνθηκαν στην Πολωνία και στη συνέχεια, μέσω διόδων ανθρωπιστικής βοήθειας, προωθούνται στην Ουκρανία.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται στην Ουκρανία. Η σκέψη μας είναι στους χιλιάδες αμάχους, που χάνουν την ζωή τους, ή τραυματίζονται, ή αναγκάζονται να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Είναι τα θύματα μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι Έλληνες βρίσκονται πάντοτε δίπλα σε όλους τους λαούς, που αγωνίζονται για το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτός εξάλλου είναι ο αξιακός κώδικας με τον οποίο πορευόμαστε, διαχρονικά, ως έθνος.