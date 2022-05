Η Νέα Δημοκρατία για την πατρίδα

Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, καθώς και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι, αναμφίβολα, κορυφαία κομματική διαδικασία, αλλά αφορά και το σύνολο της χώρας μιας και την ευθύνη της διακυβέρνησης την έχει η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν εκλέγονται συγκυριακά μια σειρά από αυτοδύναμες κυβερνήσεις του ιδίου κόμματος σε χρονικό ορίζοντα περίπου μισού αιώνα. Ο λαός μας επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία και στα εύκολα και –κυρίως- στα δύσκολα επειδή το κόμμα μας έχει αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να ωφελεί την Ελλάδα σε διαφορετικές περιστάσεις και συγκυρίες. Οι ηγέτες της παράταξης μας –από τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, που την ίδρυσε, μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ηγείται τώρα, σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο- μαζί με τα στελέχη, τους ψηφοφόρους και τους υποστηρικτές των πολιτικών επιλογών μας, μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, όλοι αγωνίστηκαν για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία, να σταθεροποιηθούν οι θεσμοί, να επουλωθούν οι πληγές της δικτατορίας και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, να ενταχθεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα, να ισχυροποιηθεί η εθνική άμυνα, να εκσυγχρονιστεί η ελληνική οικονομία και να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ζητήματα που φαίνονταν να ξεπερνούν τις δυνάμεις ενός κόμματος.

Κι όμως, εμείς τα καταφέραμε να συνεισφέρουμε με τη στάση μας στην ανάκαμψη της χώρας από την οικονομική κρίση, όπως ασταμάτητα κάνουμε και τώρα με την κυβέρνηση μια και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ήδη, υπό τη στιβαρή ηγεσία του, οδεύουμε σε μια νέα κανονικότητα, αφήνοντας σταδιακά πίσω μας την καταιγίδα της COVID-19.

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το φοβερό κύμα ακρίβειας, που προκλήθηκε από τις πολεμικές εξελίξεις και την απρόκλητη, παράνομη και εγκληματική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αντιμετωπίζουμε τα διεθνή ζητήματα που επηρεάζουν το σκηνικό και στην Ελλάδα, τασσόμενοι με την σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας με ενίσχυση των διεθνών σχέσεων της χώρας αλλά και –κυρίως- με την ένταξη στο εθνικό οπλοστάσιο αμυντικών συστημάτων τεχνολογίας αιχμής, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ και οι φρεγάτες Μπελαρά.

Αφήνοντας πίσω μας την πανδημία της covid-19 βλέπουμε, μεταξύ άλλων, ότι τα ψυχικά νοσήματα και προβλήματα έχουν οξυνθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Κι αυτό κυρίως λόγω του αυξημένου στρες που προκάλεσαν τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Έτσι αποδεικνύεται πόσο εμπνευσμένη ήταν η κίνηση του Πρωθυπουργού να δημιουργήσει ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Ψυχική Υγεία. Σ’ αυτό το υφυπουργείο, δόθηκε σκληρή μάχη, σε δύσκολες συνθήκες, για να στηριχθεί ο γενικός πληθυσμός σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Ψυχικής Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε συνέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς όπως ο Π.Ο.Υ., η UNICEF και άλλα Υπουργεία.

Παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών με COVID-19, που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και κατ’ οίκον, των οικογενειών τους και του υγειονομικού προσωπικού.

Δημιουργήσαμε δωρεάν Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η οποία έχει δεχτεί πάνω από 200.000 κλήσεις.

Με όπλο μας τη χρηματοδότηση με 50 εκατ. ευρώ που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του χαρτοφυλακίου της Ψυχικής Υγείας, σχεδιάζουμε τη δημιουργία 104 νέων δομών και προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Λειτουργούμε Μονάδα Τηλεψυχιατρικής στο Καστελόριζο και τη Σύμη, ενώ σχεδιάζονται άμεσα ανάλογες Μονάδες σε νησιά και ορεινές περιοχές.

Έχουμε δώσει έμφαση στη δημιουργία Κινητών Μονάδων σε όλη την Επικράτεια, για την άμεση παροχής υποστήριξη στην Κοινότητα σε παιδιά και εφήβους, ηλικιωμένους, αλλά και στο γενικό πληθυσμό.

Τέλος, στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, που πάσχουν από άνοια και Αλτσχάιμερ, δημιουργώντας Κοινοτικές Δομές Υποστήριξης ασθενών με Άνοια και Alzheimer’s σε όλη την Επικράτεια, καθώς και την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102, τόσο για ασθενείς, όσο και για τους φροντιστές τους.

Ως κόμμα και ως κυβέρνηση αγωνιστήκαμε συντεταγμένα για τους πολίτες δημιουργώντας ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες.

Στόχος μας είναι να μην μείνει κανένας μόνος του, κανένας πίσω. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.