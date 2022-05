Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση: Μια σωτήρια καινοτομία στην Ψυχική Υγεία

Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, καθώς και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είτε εκφράζεται ως λαϊκή ρήση είτε ως τεκμηριωμένη φιλοσοφική σκέψη ακόμα και σήμερα εντυπωσιάζει με την ευστοχία του. Είναι καλύτερο να παρεμβαίνουμε έγκαιρα σε ένα πρόβλημα από το να περιμένουμε να επιδεινωθεί για να ασχοληθούμε μαζί του όταν έχει φτάσει στο μη περαιτέρω.

Ακριβώς στην πρόληψη, στο «προλαμβάνειν» επικεντρώνονται οι προσπάθειές μας στην κυβέρνηση, όσον αφορά στην υπόθεση της ψύχωσης. Οι ψυχωτικές διαταραχές, συνήθως, παρουσιάζονται σε εφηβική και σε νεαρή ηλικία, μεταξύ 18 και 25 ετών, με συχνότερες τη σχιζοφρένεια, τη διπολική συναισθηματική διαταραχή και την ψύχωση εξαιτίας της χρήσης ουσιών.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 3.000 Ελληνόπουλα βιώνουν το πρώτο τους ψυχωσικό επεισόδιο. Αυτό σημαίνει, ότι 3.000 οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.

Επιπλέον έχει διαπιστωθεί επιστημονικά, ότι σε διάστημα μιας 5ετίας από το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, το 80% των ασθενών θα υποτροπιάσει εξαιτίας είτε πλημμελούς συμμόρφωσης στη θεραπεία είτε υψηλών επιπέδων στρες, είτε δυσλειτουργικών σχέσεων στην οικογένεια ή χρήσης ουσιών.Γι’ αυτό η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση ενός τέτοιου ψυχικού νοσήματος στους νέους μας.

Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση αποτελούν μια σύγχρονη ιατρική μέθοδο που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στο αρχικό τους στάδιο.

Είναι υπηρεσίες, που παρέχονται στην κοινότητα, γεγονός συνεπές με την πάγια πολιτική της χώρας μας για παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, μακριά από άσυλα και προσβάσιμες στον κάθε πολίτη. Θα στελεχώνονται από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και επισκέπτες Υγείας, που θα φροντίζουν τόσο για την υποστήριξη τόσο του ασθενή, όσο και της οικογένειάς του, ακόμη και κατ’ οίκον.

Και για το κράτος αλλά και για τους πολίτες είναι μια μέθοδος που, όπου έχει εφαρμοστεί, έχει αποδειχθεί και οικονομικά συμφέρουσα. Η ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης οδηγεί σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που επικεντρώνονται στη νοσηλεία και την επανένταξη, με αντίστοιχη μείωση του σχετικού κόστους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεριμνήσει ώστε η νομοθεσία στη χώρα μας να επιτρέπει σε δομές όπως τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων αλλά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να δύνανται αναπτύξουν Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.

Έτσι θα έχουμε κι εμείς την ευκαιρία και τη χαρά να στεκόμαστε αρωγοί στην κοινωνία και –πάνω απ’ όλους- στα παιδιά μας στη μείζονα υπόθεση της Ψυχικής Υγείας, ιδιαίτερα μετά την έξοδο από την πανδημία.

Το σύνθημά μας ότι δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του, κανέναν πίσω, γίνεται πράξη. Κι αυτό έχει σημασία στην πολιτική. Ο λόγος να γίνεται πράξη.