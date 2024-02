Σύνοδος Κορυφής: Οι αγρότες “ξύπνησαν” τους ηγέτες της ΕΕ;

Γράφει ο Σπύρος Μουρελάτος, πολιτικός συντάκτης του ΑΝΤ1, απεσταλμένος στην Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες

Μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα χωρίζουν τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εξεγειρόμενους Βέλγους αγρότες, που μετακίνησαν από αργά χθες βράδυ τα τρακτέρ τους από τα περίχωρα των Βρυξελλών στο κέντρο της πόλης.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέφθασαν από το πρωί στην Πλατεία Shuman για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την ώρα που η Πλατεία Luxembourg, όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, έχει μετατραπεί σε ένα αυτοσχέδιο στρατηγείο των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Βελγική πρωτεύουσα: έχει καταληφθεί από περίπου 1000 τρακτέρ, ενώ διαμαρτυρόμενοι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα και έχουν ανάψει φωτιές.

Το «ραντεβού» μοιάζει να είχε δοθεί εβδομάδες πριν, όταν το Παρίσι και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στέναζαν υπό τον αγροτικό κλοιό, ωστόσο η Ευρωπαϊκή ηγεσία δεν φάνηκε και πάλι συνεπής.

Μόλις χθες και κατόπιν της ισχυρής πίεσης του Εμάνουελ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε παρεκκλίσεις για τους ευρωπαίους αγρότες και για το 2024.

Ο ολικός αιφνιδιασμός των Βρυξελλών επιβεβαιώθηκε και στην υπαναχώρηση της τελευταίας στιγμής, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις εντάχθηκαν τελικώς στην ατζέντα της Συνόδου, από την οποία πάντως δεν απουσίασαν τα μεγάλα αγκάθια, με πρώτο και κύριο τον συμβιβασμό στο θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Μολονότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Βρυξέλλες νιώθουν την καυτή ανάσα των αγροτών, σε αυτήν την περίπτωση οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να υποτίμησαν τη σοβαρότητα των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και το ιδιαίτερο timing της εμβόλιμης Συνόδου Κορυφής.

Απόδειξη ότι μόλις αργά χθες βράδυ στελέχη της Κομισιόν, που ζουν στις Βρυξέλλες, διάβαζαν με έκπληξη στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία τη σύσταση να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ άλλοι έσπευδαν να αλλάξουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια, καθώς ουδείς μπορούσε να εγγυηθεί την έγκαιρη πρόσβαση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Το «αλμυρό» κόστος της ενεργειακής μετάβασης, οι φθηνές εισαγωγές από χώρες ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι γεγονός πως εκτοξεύουν τα κόστη για τον αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη.

Η συγκυρία μοιάζει πολύ δύσκολη για μία Ευρωπαϊκή Ένωση, που διανύει μία εκλογική χρονιά και βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: θα προσαρμοστεί στη συγκυρία αναδιατάσσοντας έστω και μερικώς τις κεντρικές της προτεραιότητες, όπως η ταχεία ενεργειακή μετάβαση;

