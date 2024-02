Οι λόγοι που πάει ο Χάμιλτον στη Ferrari!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάκης Πουρναράκης γράφει για την νέα πρόκληση που έψαχνε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

-

Ο Χάμιλτον είναι με βάση τους αριθμούς ο πιο πετυχημένος οδηγός στην ιστορία του σπορ: 103 νίκες, 104 pole, 197 παρουσίες στο βάθρο, 7 τίτλους.

Θα μπορούσε να έχει πάρει άλλους δυο τίτλους το 2007 και το 2021, τους έχασε από τους Στίπνι και Μάσι. Έλεγα μετά τη βραδιά του τελικού στο Άμπου Ντάμπι ότι έπρεπε να αποχωρήσει, η συνέχεια δεικνύει του λόγου το ακριβές. Η ψυχολογία του και η προσήλωσή του επηρεάστηκαν, δεν είναι πια ο ίδιος. Την κατάσταση επιδείνωσε η μη ανταγωνιστική Mercedes, η διαφορά από τη Red Bull αλλά και η κόντρα με το Ράσελ που δεν οριοθετήθηκε από την ομάδα. Προφανώς ο Χάμιλτον δεν χρειάζεται πατρονάρισμα ούτε τον νοιάζει αν χάσει από teammate. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα το 2016, όταν πήρε τον τίτλο ο Ρόσμπεργκ. Αλλά όλοι οι παραπάνω παράγοντες δημιούργησαν ένα τέλμα. Πέρυσι ήταν σαφές ότι τόσο ο Ράσελ όσο και ο Χάμιλτον είχαν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο που βρίσκεται ο άλλος και αν τον αβαντάρει περισσότερο η ομάδα. Μη υγιής κατάσταση. Ο Τότο Βολφ προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες αλλά όσο φίλος του και αν είναι ο Χάμιλτον, δεν μπορείς ποτέ να προκρίνεις το παλιό έναντι του νέου.

Ο Χάμιλτον είναι σε θέση να γνωρίζει αν η Mercedes θα είναι ανταγωνιστική το 2024. Ίσως όχι με βεβαιότητα καθώς πρέπει πρώτα να οδηγήσεις στην πίστα ένα μονοθέσιο για να έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Το φλερτ με τη Ferrari υπήρχε. Προφανώς ο λόγος της μεταγραφής δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά οικονομικός. Ο Χάμιλτον θα έπαιρνε το 2025 από τη Mercedes 60 εκ. δολάρια. Πόσα παραπάνω να του έδωσε η Ferrari; Μαθαίνω ότι η συμφωνία είναι γύρω στα 200 εκ δολάρια για 3 χρόνια. Θυμίζουμε ότι οι αμοιβές των οδηγών δεν περιλαμβάνονται στον οριοθετημένο προϋπολογισμό των 140 εκ. Αν σκεφτεί όμως κανείς το τζίρο από εμφανίσεις, καπέλα, μπλούζες και αξεσουάρ βγάζει νόημα. Ήδη χτες η μετοχή της Ferrari ανέβηκε στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης από τα 348 στα 387 δολάρια.

Ο Χάμιλτον οδηγεί με μηχανή Mercedes όλα τα χρόνια του στη F1. Τα πρώτα 6 για λογαριασμό της McLaren και τα υπόλοιπα 11 για λογαριασμό της εργοστασιακής ομάδας. Φέτος θα γίνουν 12. Ο 39χρονος Βρετανός ξέρει καλά πως φέτος δεν θα είναι το πρώτο βιολί στην ομάδα του. Αντιλαμβάνεται πως το 2025 θα είναι μια μεταβατική περίοδος όπου θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα σ’ ένα τελείως άγνωστο περιβάλλον γι’ αυτόν. Έχοντας δίπλα του έναν εξαιρετικά γρήγορο και ικανό οδηγό, το Σαρλ Λεκλέρκ. Αυτά είναι δυο χρόνια χαμένα, ο Βρετανός ποντάρει στο 2026 που θα είναι 41 ετών. Ποντάρει στην παρουσία του Φρεντ Βασέρ με τον οποίο έχει πάρει 2 τίτλους το 2005 (F3) και 2006 (GP2). Ποντάρει στην πιο ιστορική και πιο πετυχημένη ομάδα της F1. Η παρουσία του εκεί είναι συμβολική. Ο πιο πετυχημένος οδηγός στην ιστορία του σπορ, στην πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του σπορ. Υπάρχει πιο ταιριαστό κλείσιμο στην λαμπρή του καριέρα από έναν τίτλο με τη Ferrari; Είναι πιθανόν να συμβεί αυτό; Εκτιμώ πως όχι, εύχομαι ολόψυχα να διαψευστώ. Το μόνο σίγουρο είναι πως τόσο ο Χάμιλτον όσο και η Ferrari θα κερδίσουν πολλά εκτός πίστας. Εντός; Δύσκολο!

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ειδική ενότητα του Antenna.gr για την F1