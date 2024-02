Η απόλυση δικαστή για αναξιοπρεπή συμπεριφορά άργησε... τέσσερα χρόνια!

Γράφει η Λία Κοντοπούλου, δικαστική συντάκρια του ΑΝΤ1.

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση ότι ένας Εφέτης διεγράφη οριστικά από το δικαστικό σώμα, επειδή ενεπλάκη σε ένα πρωτοφανές επεισόδιο με υπαλλήλους σούπερ μάρκετ και αστυνομικούς σε πόλη της Ηπείρου πριν από τέσσερα χρόνια, τον Μάρτιο του 2020.

Σύμφωνα με τον φάκελο παραπομπής, όχι μόνο παρέκαμψε τη σειρά στα ταμεία, φωνάζοντας ότι είναι φορέας κορωνοϊού, αλλά στη συνέχεια, έκανε επίδειξη ισχύος στους αστυνομικούς που πήγαν να ελέγξουν το όχημά του και τους «στόλισε» χρησιμοποιώντας αγοραίες εκφράσεις και διάφορα άλλα «κοσμητικά επίθετα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει κάτι επιλήψιμο και χαρακτήρισε «προβοκατόρικη» την συμπεριφορά των αστυνομικών, λέγοντας ότι είναι «πράκτορες»!

Οι εξηγήσεις του δεν κρίθηκαν πειστικές από την Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που εξέτασε το φάκελο. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τα πειθαρχικά όργανα για απρεπή συμπεριφορά και του είχε επιβληθεί προσωρινή παύση 6 μηνών. Πλέον, ο δικαστικός λειτουργός δεν ασκεί τα καθήκοντά του, καθώς ομόφωνα κρίθηκε από τους συναδέλφους του ότι «επέδειξε αναξιοπρεπή συμπεριφορά και στερείται του απαιτούμενου για δικαστικό λειτουργό ήθους».

Όμως, εύλογα μπορεί να περάσει από τη σκέψη των πολιτών η απορία, πώς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το καταγγελλόμενο επεισόδιο μέχρι τώρα, ο συγκεκριμένος δικαστής ανέβαινε στην έδρα και εξέδιδε αποφάσεις; Είχε πάντα την ψυχραιμία και την ψυχρή λογική που απαιτείται, προκειμένου να προβαίνει σε ορθή κρίση; Και πώς θα έκρινε έναν κατηγορούμενο για εξύβριση, απείθεια και απειλή; Θα έβρισκε ελαφρυντικά; Θα επέβαλε την αυστηρότερη ποινή ή θα τον αθώωνε; Και τι σκέφτονταν πολίτες, δικηγόροι και δικαστές για την δικαιοδοτική του ικανότητα, όταν στη μικρή κοινωνία της Ηπειρώτικης πόλης είχε γίνει γνωστό ότι είχε πρωταγωνιστήσει ως «ταραξίας» στο καταγγελλόμενο επεισόδιο; Και κυρίως, γιατί έπρεπε να μεσολαβήσουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια για να τεθεί εκτός δικαστικού σώματος ο εν λόγω Εφέτης, εφόσον όπως απεφάνθη το πειθαρχικό όργανο του Αρείου Πάγου «έθιξε σοβαρά το κύρος του ιδίου και της Δικαιοσύνης»;

Τα λάθη και τα…πάθη είναι ανθρώπινα και οι δικαστές είναι και αυτοί άνθρωποι με αδυναμίες και κακές στιγμές. Όμως ακριβώς επειδή κρίνουν λάθη και παραβατικές συμπεριφορές και αποφασίζουν για τις ζωές των πολιτών, η Δικαιοσύνη καλό θα είναι να παρεμβαίνει άμεσα και να απομακρύνει το ταχύτερο δυνατό λειτουργούς της Θέμιδος, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

