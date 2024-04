Το παρασκήνιο της βρετανικής συμμετοχής στην ενίσχυση της ισραηλινής άμυνας

Ο Ισαάκ Καριπίδης, ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Βρετανία, γράφει για τον ενεργό ρόλο της RAF στην υποστήριξη του Ισραήλ και τον φόβο για τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο.

H συμμετοχή της RAF στην αεράμυνα του Ισραήλ ήταν η μεγαλύτερη «αποστολή εναέριας μάχης» του Ηνωμένου Βασιλείου από το πόλεμο των Φώκλαντ το 1982.

Αυτό αποκαλύπτουν βρετανικά δημοσιεύματα, τονίζοντας πως συνολικά τέσσερα αεροσκάφη τύπου Typhoon, απογειώθηκαν ανά ζεύγη από την βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, το βράδυ του Σαββάτου, με διττή αποστολή: Πρώτα και πάνω απ’ όλα για να καλύψουν τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων και κατά δεύτερο λόγο για να καταρρίψουν ιρανικά drone.

Το τελευταίο το επιβεβαίωσε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, εντός του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν από την RAF. Δημοσίευμα πάντως της εφημερίδας «Daily Telegraph» εκτιμά ότι αυτά ήταν μεταξύ 10 με 20.

Η επιχείρηση ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Οι πιλότοι της RAF που συμμετείχαν σε αυτήν ήταν έμπειροι, είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων και βρίσκονταν σε επιφυλακή. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας οι αεροπορικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας.

Οι τελικές αποφάσεις για τον ακριβή ρόλο που θα έπαιζε το Ηνωμένο Βασίλειο πάρθηκαν τη προηγούμενη Παρασκευή, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων «Cobra»¨, υπό την προεδρία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σ’ αυτήν συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον και ο υπουργός Άμυνας Γκραν Σαπς. Αμέσως μετά ενημερώθηκε με πλήρη μυστικότητα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ.

Φαίνεται ότι σημαντικές πληροφορίες είχαν συγκεντρώσει οι βρετανικές υπηρεσίες παρακολούθησης από την δεύτερη βρετανική βάση που διατηρούν στην Κύπρο, αυτή της Δεκέλειας, όπου ως γνωστό διατηρούν ραντάρ παρακολούθησης, τα οποία καλύπτουν όλη τη Μέση Ανατολή.

Ανησυχίες για τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο

Γι’ αυτό οι αναλυτές εδώ στο Λονδίνο ανησυχούν για τυχόν αντίποινα, με πολλούς από αυτούς να εκτιμούν πως αργά η γρήγορα το επίπεδο συναγερμού για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα στη χώρα θα πρέπει να ανέβει.

Σύμφωνα με τον πρώην υφυπουργό Άμυνα της χώρας και μέχρι τον Σεπτέμβριο πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων, Τόμπιας Έλγουντ, από τη στιγμή που πολεμικά αεροσκάφη της RAF συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάρριψης ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποδεχθεί πως έχει εμπλακεί ενεργά στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής.

Είναι πασιφανές ότι η Βρετανία, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση των πολιτών της και του εδάφους της, είπε ο βρετανός βουλευτής των Συντηρητικών, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, χωρίς κανένας να είναι σε θέση να προβλέψει που οδηγείται η κατάσταση».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Κρις Φίλιπς, ο οποίος μιλώντας στην εφημερίδα «SUN» υποστήριξε πως «υπάρχει πολύ μεγάλη απειλή» επίθεσης επί βρετανικού εδάφους. Παράλληλα τόνισε πως δεν θα εκπλαγεί αν οι βρετανικές Αρχές αυξήσουν το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην βαθμίδα 3 από τις συνολικά πέντε. Δηλαδή, οι Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο προς το παρόν εκτιμούν ότι ένα τρομοκρατικό χτύπημα στη χώρα είναι πιθανό, αλλά όχι πολύ πιθανό.