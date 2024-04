Το ματωμένο “αρχείο” των ρωσικών επιθέσεων στην Ευρώπη

Ο Τάσος Τέλλογλου γράφει για τις αποκαλύψεις σχετικά με την δράση κατασκόπων που έμεναν στην Χαλκιδική, τα “χτυπήματα” τους σε ευρωπαϊκές χώρες και το δυσεξήγητο “κλείσιμο” των φακέλων της έρευνας.

Το έκαναν οι Ρώσοι αλλά την βάζουμε στο αρχείο...

Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, η Αστυνομία της Τσεχίας εξέδωσε μία ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία “μπήκαν στο αρχείο δύο εκρήξεις, σε αποθήκες πυρομαχικών, το 2014, με την ανάμειξη των ρωσικών υπηρεσιών, λόγω της απροθυμίας της Μόσχας να συνεργασθεί”.

Στην ίδια ανακοίνωση, προστίθεται ότι “η Αστυνομία θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί πως οι εκρήξεις στις δύο αποθήκες στο τσεχικό χωριό Βρμπετιτσε, είχαν ως αυτουργούς αξιωματικούς της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών του Στρατού”.

Σύμφωνα με στοιχεία της τσέχικης δικογραφίας, που παρουσίασε την Μεγάλη Δευτέρα το “The Insider”, ένα ρωσικό site, τα μέλη της ειδικής μονάδας που έκαναν την επιχείρηση (Μονάδα 29155) βρίσκονταν σε επαφή με δύο Τσέχους υπηκόους, εκ των οποίων ο ένας δούλευε για την τσεχική εταιρεία ΙΜΕΧ και η σύζυγός του “κρατούσε” τις πληροφορίες με την GRU, την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ρωσικού Στρατού.

Οι δύο Τσέχοι, έμεναν στην Χαλκιδική από το 2010. Η αποστολή των δύο ήταν, κατά τα στοιχεία των Τσέχων, να ενημερώνουν έγκαιρα τους Ρώσους ώστε να “χαλάνε” με κάθε τρόπο τα φορτία όπλων και πυρομαχικών, με εμπολέμους που αντιπάλευαν στο πεδίο της μάχης (τον αντιπολιτευόμενο τον Άσσαντ, Ελεύθερο Συριακό Στρατό, Γεωργιανούς και Ουκρανούς ).

Και στις τρεις περιπτώσεις, η Δύση είχε συνταχθεί με την πλευρά εκείνων που πολεμούσαν τους Ρώσους. Και όταν λέμε Δύση, εννοούμε και την Ελλάδα.

Αλλά, παρ’ όλα αυτά, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τσεχία, αλλά και η Βουλγαρία (στην οποία έγιναν πολλές επιθέσεις σε αποθήκες οπλισμού και απόπειρες δολοφονίας τριών ανθρώπων), δεν είχαν πάρει “χαμπάρι” τι γινόταν στην πίσω αυλή τους και ούτε θα το έπαιρναν, αν η ρωσική Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών δεν έκανε την ανοησία να επιχειρήσει να σκοτώσει τον Σεργκέι Σκρίπαλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Άγγλοι, συνδύασαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει από την δράση των Ρώσων στην υπόθεση Σκρίπαλ, με τα αποτελέσματα των ερευνών στην Βουλγαρία και στην Τσεχία και έφθασαν στους δράστες και στους βοηθούς τους.

Οι κανόνες του Κράτους Δικαίου πιθανά να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μυστικών υπηρεσιών για να δικαστούν άνθρωποι σε μία δημοκρατική κοινωνία, αλλά και η σκέψη ότι μπορεί να φύγουν ατιμώρητοι άνθρωποι που συμπεριφέρθηκαν σαν κρατικοί τρομοκράτες είναι… αφόρητη.

