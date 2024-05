Ο καιρός του Πάσχα

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μελέτησε τα τελευταία δεδομένα και δίνει αναλυτική πρόγνωση καιρού, μέρα - μέρα μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα.

-

Πολλά λέγονται και γράφονται δυο βδομάδες τώρα για τον “επίμαχο” καιρό του Πάσχα, με προοπτικές, εικασίες, ενδεχόμενα, εκτιμήσεις, αλλά χωρίς πραγματικές μετεωρολογικές προγνώσεις που να απαντούν στα βασικά χρηστικά ερωτήματα: τι, που, ποτέ, πόσο…..

Αυτό οφείλεται, όπως κάθε χρόνο, στον ευμετάβλητο καιρό της άνοιξης και στην εξ αυτής ασυμφωνία των κυριότερων προγνωστικών στοιχείων. Γι’ αυτό να γνωρίζετε ότι αν δεν φτάσει Μεγάλη Τρίτη – Μεγάλη Τετάρτη, ασφαλής πρόγνωση για τον καιρό των τελευταίων ημερών του Μεγαλοβδόμαδου και κυρίως των ωρών του ψησίματος του οβελία, που αφορά και τους περισσότερους, δεν υπάρχει.

Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τώρα την πρόγνωση του καιρού, από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα:

Την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή περιμένουμε συννεφιές, με τοπικές βροχές και μπόρες στα δυτική και βόρεια τμήματα, με βροχερή περιφορά επιταφίου κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βοριάδες εξασθενούν και γυρίζουν σε δυτικούς, με λίγη σκόνη μάλιστα και βασική ένταση τα 5-6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να υποχωρεί λίγο στα δυτικά, αλλά στα ανατολικά να φτάνει πάλι τους 26-27 βαθμούς.

Το Μέγα Σάββατο της Ανάστασης, μια σύντομη μεταβολή του καιρού από τα δυτικά θα διατρέξει σχεδόν όλη την χώρα, με βροχές και στα ανατολικά με σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και από αργά τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί και στα βόρεια βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ο υδράργυρος στα βόρεια θα φτάσει το μεσημέρι τους 17-20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21-24 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή του Πάσχα έρχεται με βελτιωμένο καιρό στα δυτικά και το πρωί συννεφιασμένη, με τοπικές βροχές και μπόρες στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο, στην Εύβοια και για λίγο στο Πήλιο, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, με γρήγορη εξασθένηση των φαινομένων και περιορισμό τους στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά και μεσημβρινή αστάθεια, με τοπικές απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6-7 μποφόρ με εξασθένηση και ο υδράργυρος, σε χαμηλές τιμές, θα φτάσει τους 20-23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, την Δευτέρα του Πάσχα βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σε όλη την χώρα, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με άνοδο της θερμοκρασίας στους 22-24 βαθμούς Κελσίου, διευκολύνοντας την επιστροφή των εκδρομέων στις μεγάλες πόλεις.

Ότι καιρό και αν κάνει στην περιοχή σας, γνωρίζω ότι εσείς θα περάσετε καλά.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!