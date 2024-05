Μάτι: Από την αρχή

Ο Τάσος Τέλλογλου γράφει για την δικαστική απόφαση για το Μάτι, τις ελλείψεις και τις παραλείψεις και ότι έπρεπε να έχει γίνει για την φονική φωτιά, όπως και για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μία από τις πιο οξυδερκείς παρατηρήτριες των όσων συνέβησαν τον Ιούλιο του 2018, η Μαρία Καρύδα, συγγραφέας του βιβλίου «Μάτι 23 Ιουλίου 2018», μιλώντας χθες στον Παύλο Τσίμα, στο ερώτημα του «τι θα έπρεπε να γίνει στην επίμαχη δίκη, αν ήθελε κανείς να αποδώσει δικαιοσύνη, με βάση τα γεγονότα;», απάντησε «να ξαναγίνει η δίκη από την αρχή».

Και πραγματικά, με τις πράξεις που περιγράφονται στα κατηγορητήρια (πλημμελήματα, εικονική συρροή), με τις πράξεις εκείνων που δεν βρήκαν τον δρόμο στα κατηγορητήρια (Αστυνομία που έστελνε τον κόσμο στην φωτιά, Λιμενικό που άφησε κόσμο να πνιγεί, επειδή δεν έφτασε εγκαίρως), στη δίκη αποδόθηκαν ευθύνες σε κάποιους από τους υπαιτίους, για κάποιες από τις πράξεις τους, την τραγική εκείνη μέρα του Ιουλίου του 2018.

Θα μπορούσε να γίνει αλλιώς; Φυσικά και θα μπορούσε. Θυμίζω ότι ούτε στην Αρτέμιδα, στην Ηλεία, κατηγορήθηκε η Αστυνομία, αν και εκεί έστειλε κόσμο στο «στόμα του λύκου».

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι, την Μεγάλη Τρίτη, ο Γιάννης Οικονομίδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με βάση τα στίγματα των οχημάτων της Πυροσβεστικής, στο κρίσιμο διάστημα, κανένα όχημα δεν ήταν ΜΕΣΑ στην φλεγόμενη περιοχή, την ώρα που οι άνθρωποι έχαναν τις ζωές τους, αλλά και τουλάχιστον ένα δίωρο αργότερα (μέχρι τις 21:00).

Η φωτιά έκαιγε κυριολεκτικά με το Κράτος απόν. Η τότε ηγεσία της Πυροσβεστικής φυσικά έχει διάφορες εξηγήσεις: το ύψος της φλόγας, η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, η μείξη δάσους και κατοικιών… με μια κουβέντα, οι γενικότητες που ζήτησε ο υπαρχηγός Ματθαιόπουλος στον πραγματογνώμονα Λιότσιο να γράψει, για να πάρει η υπόθεση διαστάσεις πολύ μικρότερες από εκείνες που είχε.

Αλλά, εδώ θα έπρεπε το Πυροσβεστικό Σώμα να εκτιμήσει πραγματικά τι πήγε στραβά εκείνη τη μέρα. Ο Λιότσιος τα έχει γράψει, αλλά δεν είναι το Σώμα! Όπως το ίδιο θα έπρεπε να έχει κάνει ο ΟΣΕ για το δυστύχημα των Τεμπών ή η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, που τώρα ερευνά τί έγινε την τελευταία μέρα του Φλεβάρη του 2023 στο τούνελ του «Ευαγγελισμού». Ας αρχίσουμε από εκεί, όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε τί δεν δουλεύει και γιατί.