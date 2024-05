Ο Σι ήρθε στην Ευρώπη για να “αρνηθεί” εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας

Γράφει η Μαρία Ανδρικάκη, δημοσιογράφος του τομέα διεθνών ειδήσεων του ΑΝΤ1.

O Σι Τζινπίνγκ αρνείται τους ισχυρισμούς ότι η Κίνα υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την μεγάλης σημασίας επίσκεψή του - μετά της συζύγου του – στην Γηραιά Ήπειρο.

Με την Ευρώπη να κατακεραυνώνει με κάθε ευκαιρία τον Κινέζο ηγέτη για τους δεσμούς του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι συνάντησε στο Παρίσι τον Εμανουέλ Μακρόν, έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής.

«Η Κίνα δεν είναι ο δημιουργός της κρίσης ούτε συμμετέχει. Αλλά δεν είμαστε ούτε θεατές. Πάντα κινούμασταν ενεργά προς την επίτευξη της ειρήνης» ανέφερε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του, μια ημέρα μετά από την συνάντησή του με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Απαντώντας, επί της ουσίας, για πρώτη φορά στους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον για «κινεζικές εξαγωγές διπλής χρήσης», για την υποστήριξη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, είπε ότι «αντιτιθέμεθα στη χρήση της ουκρανικής κρίσης για επίρριψη ευθυνών ή πρόκληση ενός νέου Ψυχρού Πολέμου».

Το Πεκίνο έχει υποστηρίξει τους εμπορικούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, ως μέρος «απλών διμερών σχέσεων» και έχει αρνηθεί την μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε εμπόλεμη ζώνη. Ο δε Μακρόν αποκάλυψε ότι, κατά τις συναντήσεις τους, ο Κινέζος Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση «μη αποστολής όπλων και βοήθειας στη Μόσχα» και για «αυστηρούς ελέγχους των εξαγώγιμων αγαθών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με στρατιωτικό τρόπο».

Οι ευρωπαϊκές εμπορικές σχέσεις με την Κίνα κλονίστηκαν στον απόηχο του πολέμου, με το Πεκίνο όχι απλώς να μην καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά να εμφανίζεται ως η βασική σωτηρία της ρωσικής οικονομίας, που «χτυπήθηκε» από τις δυτικές κυρώσεις.

Η επίσκεψη του Σι στην Ευρώπη, είναι η πρώτη μετά από πέντε χρόνια. Το Πεκίνο την βλέπει ως ευκαιρία να προβληθεί η κινεζική ρητορική απευθείας στους Ευρωπαίους ηγέτες από τον ίδιο τον Πρόεδρο, ανοίγοντας παράλληλα χώρο στη σχέση με τον Λευκό Οίκο.

Ο Σι έχει στο πρόγραμμα του επισκέψεις στην Σερβία και στην Ουγγαρία, με την επίσκεψή του στο Βελιγράδι να συμπίπτει με την 25η επέτειο του βομβαρδισμού της κινεζικής πρεσβείας στην πόλη από το ΝΑΤΟ, που άφησε πίσω της τρεις νεκρούς.

«Ο κινεζικός λαός θέλει την ειρήνη, αλλά δεν θα επιτρέψει την επανάληψη μιας ιστορικής τραγωδίας» έγραψε σε άρθρο του για σερβική εφημερίδα, πριν την επίσκεψή του στη χώρα.

Η επίθεση, την οποία οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «ατύχημα», ήταν μέρος γενικότερων νατοϊκών βομβαρδισμών στα Βαλκάνια την άνοιξη του 1999 και οδήγησε το Πεκίνο ακόμα πιο μακριά από τη Συμμαχία – κι ακόμα πιο κοντά στη Ρωσία.