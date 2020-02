Λάρισα

“Ύποπτο” σακίδιο σε αυλή σχολείου

Το σακίδιο πλάτης εντοπίστηκε τυχαία από έναν εργαζόμενο, ο οποίος έμεινε έκπληκτος όταν το άνοιξε και διαπίστωσε το περιεχόμενό του.

Ανησυχία προκαλεί στις αστυνομικές Αρχές η ανεύρεση ενός σακιδίου που βρέθηκε πεταμένο στο προαύλιο ενός σχολικού συγκροτήματος στην Λάρισα.

Το σακίδιο πλάτης εντοπίστηκε τυχαία το πρωί της Τετάρτης από έναν εργαζόμενο, ο οποίος όταν το άνοιξε διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν 23 σιδερογροθιές και δύο κυνηγετικά μαχαίρια με ξύλινες λαβές και μεγάλου μήκους λεπίδες. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε και παρέλαβε το σακίδιο με το περιεχόμενό του και το παρέδωσε στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής υπηρεσίας που ερευνούν για αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Η έρευνα για να εντοπιστεί ο κάτοχος των παράνομων όπλων βρίσκεται σε εξέλιξη.