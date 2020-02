Μαγνησία

Φρικτή κακοποίηση σκύλου!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όχι μόνο πυροβόλησαν το άτυχο ζώο, αλλά το έγδαραν κιόλας για να ικανοποιήσουν τα σαδιστικά τους ένστικτα.

Με ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου βρέθηκαν, χθες, αντιμέτωποι φιλόζωοι στην περιοχή του Βόλου, όταν εντόπισαν ένα νεκρό κυνηγόσκυλο, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.

Tο σκυλί βρέθηκε στην περιοχή του Φυτόκου και ήταν πιθανότατα πυροβολημένο, ενώ έφερε μεγάλο κυκλικό τραύμα στην περιοχή της κοιλιακής χώρας. Παράλληλα, το σώμα του ήταν γδαρμένο σε όλη την πλάγια άνω πλευρά και δίπλα του υπήρχε μία μαύρη σακούλα, μέσα στην οποία το είχε τοποθετήσει κάποιος ώστε να το πετάξει στους κάδους.

Πιθανολογείται μάλιστα, πως κάποιος έσυρε το άτυχο ζώο με αυτοκίνητο, αφού δίπλα του βρέθηκε κι ένα σχοινί.

Οι φιλόζωοι, που το εντόπισαν, προτίθενται να υποβάλουν μήνυση κατά αγνώστων στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως, το τελευταίο διάστημα, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά κακοποίησης ζώων στην περιοχή του Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr