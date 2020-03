Θεσσαλονίκη

Μετέφεραν τα ναρκωτικά με ταξί

Χειροπέδες σε μέλη σπείρας που κατηγορούνται ότι μετέφεραν με ταξί τα ναρκωτικά.

Με ταξί κατηγορούνται ότι μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες μέλη συμμορίας, στα ίχνη της οποίας έφτασε η αστυνομία. Όπως ανακοινώθηκε, ως μέλη της συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ελληνικής καταγωγής, ανάμεσα τους και το φερόμενο ως «αρχηγικό» της μέλος.

Η συμμορία φέρεται να διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δύο από τα κατηγορούμενα μέλη συνελήφθησαν στα διόδια των Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ, όταν, κατόπιν έρευνας, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες σε ταξί που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά τους. Όπως διαπιστώθηκε, το ταξί ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων, με τον αυτοκινητιστή να μην έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (3,3 κιλά), κατεργασμένης κάνναβης (1 κιλό), κοκαΐνης (237 γραμ.), όπως επίσης ναρκωτικά χάπια, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 17.000 ευρώ, που εκτιμάται ότι συνδέεται με την εμπορία ναρκωτικών.