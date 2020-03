Κέρκυρα

Μητροπολίτης Κέρκυρας: βγάλτε άδεια για άσκηση και ελάτε να κοινωνήσετε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χαρακτήρισε τα μέτρα που έχουν επιβληθεί «πρόβα παγκόσμιας δικτατορίας» και τόνισε ότι ο κορονοϊός ήρθε ως επιστέγασμα της αμαρτίας, της πτώσης και της φθοράς...

Να αψηφήσουν την απαγόρευση κυκλοφορίας και να σπεύσουν στην εκκλησία συνέστησε στους πολίτες ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος.

Συμβουλεύει δε να στείλουν μήνυμα στο 13033 επιλέγοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωματική άσκηση, προκειμένου να βγουν ελεύθερα για να μπορούν να κοινωνήσουν!

«Βγάλτε λοιπόν και εσείς μια τέτοια άδεια ώστε να λέτε ότι εξέρχομαι για την προσωπική μου άσκηση και ελάτε στην εκκλησία να κοινωνήσετε, να προσευχηθείτε» είπε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Κέρκυρας.

Χαρακτήρισε τα μέτρα που έχουν επιβληθεί «πρόβα παγκόσμιας δικτατορίας» και τόνισε ότι ο κορονοϊός ήρθε ως επιστέγασμα της αμαρτίας, της πτώσης, της φθοράς, της ακολασίας, της πλεονεξίας, του ψεύδους και του μίσους.

«Όσοι εκκλησιάζεστε από το σπίτι και θελήσετε να κοινωνήσετε, έχω δώσει εντολή και στις άλλες εκκλησίες που τελείται κεκλεισμένων των θυρών η Θεία Λειτουργία, έπειτα από το τέλος να ανοίξουν οι θύρες του ναού και ένας ένας να προσέρχεστε με ευλάβεια, να φιλήσετε τον Ζωοποιό Σταυρό, να πάρετε να αγιασμένα λουλούδια και να κοινωνήσετε των Αχράντων Μυστηρίων» κατέληξε ο ίδιος.