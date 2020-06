Κυκλάδες

Προανάκριση για το ατύχημα με το ταχύπλοο στη Σέριφο

Στο νοσοκομείο δύο άτομα! Στην περιοχή του ατυχήματος τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό φράγμα για την αποφυγή τυχόν ρύπανσης.

Στο νοσοκομείο της Αττικής νοσηλεύονται ένας 70χρονος και μία 51χρονη ημεδαπή, που τραυματίστηκαν χθες ελαφρά όταν το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στον όρμο Άγιου Σώστη, ανατολικά της Σερίφου.

Άμεσα στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού όπου παρέλαβε τους δύο επιβαίνοντες του ταχύπλοου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο του ν. Αττικής.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, ενώ στην περιοχή του ατυχήματος τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό φράγμα για την αποφυγή τυχόν ρύπανσης.