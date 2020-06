Φθιώτιδα

Πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

Ξεκίνησε για το νοσοκομείο αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει.

Στο δρόμο για το νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή 67χρονος από την Ανθήλη της Λαμίας το βράδυ της Πέμπτης, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε από τον ανιψιό του να τον πάει στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς στη διαδρομή στο ύψος του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης ο 67χρονος κατέρρευσε.

Οι δικοί του άνθρωποι που τον συνόδευαν προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και ταυτόχρονα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο και παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με όλα τα μέσα που διέθεταν δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν και ο 67χρονος κατέληξε.

Πηγή: lamiareport.gr