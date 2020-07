Φθιώτιδα

Στη “φάκα” συμμορία που “ξάφριζε” αυτοκίνητα και ΑΤΜ

Στα χέρια της ΕΛΑΣ πολυμελής εγκληματική ομάδα.

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας Ρομά που κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές.

Στην επιχείρηση παίρνουν μέρος αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, καθώς εμπλέκονται τουλάχιστον 15 άτομα, ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις με ταυτόχρονη έφοδο σε πολλά σημεία κυρίως της Λαμίας.

Η ομάδα που τελούσε εγκληματικές πράξεις, με πλήθος κλοπών και σημαντική λεία. Ανάμεσα σε αυτές και τα χτυπήματα στα ΑΤΜ όπου χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία στη συνέχεια “εξαφάνιζαν” στην κοίτη του Σπερχειού.

