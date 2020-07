Δωδεκανήσα

Καλλιεργούσε χασισόδενδρα στην... ταράτσα του σπιτιού του

Έκρυβε... "μυστικά" η πρασινάδα στην ταράτσα του 36χρονου...

Καμουφλάζ ήταν η… πρασινάδα στην ταράτσα του σπιτιού 36χρονου σε χωριό της Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε μέσα σε γλάστρες δυο δενδρύλλια κάνναβης ύψους 82 εκατοστών, τα οποία βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Αρχαγγέλου.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν ακόμη στην κατοχή του δράστη συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 41,2 γραμμάριων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ο 36χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κατηγορούμενος για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

