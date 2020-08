Καβάλα

Θάσος: άνοιξαν… οι ουρανοί και κινδύνεψαν άνθρωποι (εικόνες)

Καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους. Επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 4 ανθρώπων.

Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι των Λιμεναρίων, στη νότια πλευρά της Θάσου, καθώς λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπεσε και της χαλαζόπτωσης που σημειώθηκε προκλήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Στην τοπική κοινότητα Λιμεναρίων, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού, οι ορμητικοί χείμαρροι που σχηματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχαν ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν ακόμη και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις άκρες των δρόμων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού χρειάστηκε μάλιστα να παρέμβει έγκαιρα σε μια περίπτωση στην περιοχή Σκάλας Μαριών όταν τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους που ακινητοποιήθηκε στον επαρχιακό δρόμο εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

Η κακοκαιρία που έπληξε τη Θάσο ήταν τόσο ισχυρή που μέσα σε λίγα λεπτά όλοι οι δρόμοι στις νοτιοδυτικές περιοχές του νησιού μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ μια κατοικία και ένα εμπορικό κατάστημα καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν τα ορμητικά νερά πέρασαν μέσα από τα κτίσματα.

Οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν μετάφεραν πολλές φερτές ύλες κλαδιά και κορμούς δέντρων. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δέκα περίπου κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που έντονα πλημμυρικά φαινόμενα πλήττουν τη νότια πλευρά του νησιού και ιδιαίτερα τα Λιμενάρια, καθώς η μορφολογία του οικισμού, η πυκνή και άναρχη οικιστική δόμηση επιβαρύνουν την περιοχή και δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των νερών της βροχής.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Θάσου ξεκίνησαν καταγραφή των ζημιών και την απομάκρυνση όλων των φερτών υλών από τους κεντρικούς δρόμους τόσο του οικισμού όσο και από το επαρχιακό οδικό δίκτυο.