Ηράκλειο

Θετικό στον κορονοϊό αγοράκι ενός έτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κρούσματα και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Αγοράκι μόλις ενός έτους βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό στο Ηράκλειο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ekriti.gr!

To παιδάκι, το οποίο υπεβλήθη σε τέστ κορονοϊού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και βρέθηκε θετικό, είναι ασυμπτωματικό και μετά από οδηγίες των ιατρών, παραμένει στο σπίτι του.

Επίσης, δύο ακόμα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν από τα τεστ που διενεργούνται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 53χρονο άνδρα ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα και τελικά βρέθηκε θετικός στον ιό, η κατάστασή του είναι καλή και παραμένει στο σπίτι του. Τέλος, ένας 83χρονος άνδρας, ο οποίος έχει και υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύεται από χθες στην Κλινική Covid του Βενιζελείου, παραμένοντας απύρετος.