Σέρρες

Αυτοκίνητο παρέσυρε καροτσάκι με βρέφος

Πως έγινε το ατύχημα και η ποινή που επιβλήθηκε στον οδηγό.

Άγιο είχε ένα βρέφος τεσσάρων μηνών στις Σέρρες, όταν όχημα παρέσυρε το καρότσι μέσα στο οποίο βρισκόταν.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Βασιλέως Βασιλείου στις Σέρρες, η μητέρα του βρέφους, κρατώντας το καρότσι, προσπάθησε να διασχίσει τη διάβαση.

Τότε, όχημα με οδηγό έναν 50χρονο άνδρα δεν σταμάτησε στη διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασύρει το καρότσι με το βρέφος.

Το καρότσι ανετράπη, όμως το βρέφος έπεσε πάνω στην τσάντα της μητέρας του και δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το μωρό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για προληπτικούς λόγους, ενώ στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ γιατί δε σταμάτησε στη διάβαση πεζών ώστε να δώσει προτεραιότητα στη μητέρα.

Πηγή: serraikanea.gr