Θεσσαλονίκη

Έρημη πόλη η Θεσσαλονίκη: Πώς γίνονται οι μετακινήσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποστολή του μηνύματος και οι γραπτές φόρμες. Αποκομμένη η Θεσσαλονίκη. Εικόνες ερημιάς στο κέντρο.

Ο αριθμός «13033» και η αποστολή sms επέστρεψαν από τα ξημερώματα στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, τα αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του και την επιβολή lockdown σε όλη την περιφερειακή ενότητα.

Από σήμερα και για 14 ημέρες, οι μετακινήσεις θα γίνονται μόνο με την αποστολή sms ή με βεβαίωση εργοδότη. Όπως και την πρώτη φορά, έτσι και αυτήν, για τις μετακινήσεις υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα στο gov.gr, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για sms. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού. Ως εκ τούτου, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των τρένων, αλλά και όλες οι πτήσεις, αφού έκλεισε και το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ανοιχτά παραμένουν τα ξενοδοχεία, η βιομηχανία καθώς και οι σχολικές μονάδες, εκτός των λυκείων, όπου είναι υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα μέτρα από τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, η ΕΛ.ΑΣ. αλλά και η Δημοτική Αστυνομία θα διενεργούν συνεχείς ελέγχους, σε 24ωρη βάση, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 150 ευρώ. Τα πρόστιμα θα αφορούν είτε τις άσκοπες μετακινήσεις, είτε τη μη χρήση μάσκας ή γενικότερα με τη μη συμμόρφωση με τα νέα μέτρα.

«Πριν από 9 μήνες που επιβλήθηκαν τα πρώτα μέτρα, ο κόσμος πειθάρχησε αντιμετωπίζοντας το άγνωστο, χωρίς καμία ενημέρωση και πετύχαμε να ανταποκριθούμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας και να περιορίσουμε τον κορονοϊό. Εννέα μήνες αργότερα κι ενώ υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση για το τι αντιμετωπίζουμε, δυστυχώς, η Θεσσαλονίκη κατάφερε να ξαναμπεί σε lockdown, έστω και με αυτή τη μορφή. Κάτι τέτοιο έπρεπε να αποφευχθεί, δυστυχώς όμως μια ισχνή μειοψηφία μας οδήγησε εδώ», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, Δημήτρης Δαγκλής.

Η Δημοτική Αστυνομία, πέρα από τη συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., διενεργεί ελέγχους στην πόλη και με κλιμάκια της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση του lockdown. Ωστόσο, εξαιτίας και της βροχής που πέφτει από νωρίς σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία τις πρώτες ώρες χαρακτηρίζονταν από τους αρμόδιους υποτονική.

Όσον αφορά τα σχολεία και τη μεταφορά των μαθητών, η εικόνα που αποτυπώθηκε από τη σημερινή πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων, είναι πως ένας γονιός μεταφέρει το παιδί στο σχολικό συγκρότημα και παραλαμβάνει τις σχετικές βεβαιώσεις για τις μετακινήσεις από τους διευθυντές, όπως ανέφερε το σχετικό ΦΕΚ.