Θεσσαλονίκη

Στα μπλε θα “ντυθεί” ο Λευκός Πύργος

Για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στα μπλε θα «ντυθεί» ο Λευκός Πύργος σήμερα -Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη- ενώ τη δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαχείριση του νόσου, ειδικά τις ημέρες της πανδημίας, παρέχει η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας, μέσω της διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης την εποχή του COVID -19».

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα δοθούν οδηγίες για τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου. Η πρόληψη, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή, την άσκηση, αλλά και τα φάρμακα, μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, επισημαίνουν οι επιστήμονες, που εκτιμούν ότι οι ασθενείς στη χώρα μας ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, από τους οποίους αρκετοί δεν το γνωρίζουν.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής διαδραστικής Ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για τη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη, ειδικά τις μέρες της πανδημίας, να δοθούν οδηγίες πρόληψης για τη νόσηση από τον Covid-19 και η ενημέρωση για τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Τιμώμενα πρόσωπα θα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που αγωνίζονται για τη διαχείριση του διαβήτη και την αντιμετώπιση του Covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα ζωντανά αύριο 10.00 - 14.00 www.livemedia.gr/devecovid και στο κανάλι της Δ.Ε.Β.Ε. webtv.ngda.gr/devecovid.

Η φωταγώγηση του Λευκού Πύργου με μπλε χρώμα -το χρώμα του διαβήτη- θα γίνει από τις 18:00 έως τις 22:00 στο πλαίσιο δράσης της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας.