Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Δικάστηκαν οι φοιτητές που έκαναν πάρτι σε σπίτι - Η ποινή που τους επιβλήθηκε

Δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία οι δύο ενοικιαστές διαμερίσματος όπου διοργανώθηκε... κορονο-πάρτι.

(φωτογραφία αρχείου)

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών, επέβαλλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στους δύο ενοικιαστές του διαμερίσματος, στο οποίο ξένοι φοιτητές συμμετείχαν σε πάρτι, παρά τα απαγορευτικά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, φοιτητές κι αυτοί, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος και μία γυναίκα, 21 ετών, από τη Γαλλία, δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία, αφού νωρίτερα η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τους απήγγειλε κατηγορίες για παραβίαση των μέτρων περί μολυσματικών ασθενειών.

Η ποινή ανεστάλη επί 3ετία, ενώ το δικαστήριο τους τιμώρησε επιπλέον με χρηματική ποινή 200 ευρώ. Εκτός από την χρηματική ποινή τους βεβαιώθηκε από την ΕΛΑΣ διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής ύστερα από κλήσεις περίοικων στην 'Αμεση Δράση, ενώ ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα της οδού Βελισσαρίου στην περιοχή της Τριανδρίας. Όπως έγινε γνωστό, στο πάρτι συμμετείχαν, εκτός από τους ενοικιαστές, άλλοι 15 νεαροί, φοιτητές όλοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που ζουν στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Η αστυνομία επέβαλλε και σε αυτούς πρόστιμο 300 ευρώ.