Αντίρριο: Στα ferry boat η εικόνα του Αγίου Νικολάου (βίντεο)

Χωρίς κόσμο φέτος η ευλογία των πλοίων για την γιορτή του προστάτη Αγίου τους.

Η παράδοση θέλει την εικόνα του Αγίου Νικολάου να φτάνει με λιτανεία και δεκάδες κόσμου μέχρι το Αντίρριο, για την ευλογία των ferry boat, που δεκαετίες τώρα τους πηγαινοφέρνουν στο Ρίο.

Φέτος όμως η λειτουργία τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Ο πατέρας Πολύκαρπος, όμως, τηρώντας την παράδοση και το έθιμο, πήρε την εικόνα και πήγε μέχρι το λιμάνι, όπου και ευλόγησε τις πόρτες των ferry boat.

Πηγή: nafpaktianews.gr