Σέρρες

Αγνόησε το lockdown και το πλήρωσε ακριβά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύλληψη και πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστήματος παρά το lockdown.

Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Σιδηρόκαστρο Σερρών συνελήφθη επειδή παραβίασε τα μέτρα περιορισμού για τη διασπορά του κορονοϊού.

Σε έλεγχο που έγινε στο κατάστημα το οποίο λειτουργούσε ως «take away» διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό του δύο πελάτες.

Στον ίδιο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ στους θαμώνες 300 ευρώ, στον καθένα.