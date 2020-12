Τρίκαλα

Τρίκαλα: Υπό αυστηρά μέτρα η κηδεία του Μητροπολίτη πρώην Τρίκκης και Σταγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του Μακαριστού Μητροπολίτη.

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης και κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας έφτασε τον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος η σορός του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης Κυρού Αλεξίου.

Ενώπιον του σκηνώματός του, το οποίο δεν τίθεται σε προσκύνηση για τους ίδιους υγειονομικούς λόγους, τελείται από τις 10 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Δαμασκηνού και συμμετοχή του επιχώριου Μητροπολίτου και διαδόχου του Μακαριστού, του Τρίκκης και Σταγών Χρυσοστόμου.

Η ταφή στην ειδική κρύπτη στον περίβολο του Ναού.

Πηγή: trikalavoice.gr