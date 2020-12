Ρεθύμνου

Αρραβώνας με 40 άτομα εν μέσω lockdown - Αστυνομικός η νύφη

Μπροστά σε μία έκπληξη βρέθηκαν αστυνομικοί σε ένα καφενείο μετά από καταγγελία. Έπεσαν... βαριές "καμπάνες".

Μπροστά σε μία έκπληξη βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κρήτη, οι οποίοι έπειτα από καταγγελία, διαπίστωσαν πως σε καφενείο γινόταν αρραβώνας, με καλεσμένα 40 άτομα. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, η μέλλουσα νύφη ήταν αστυνομικός. Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στην αστυνομία για έντονη κινητικότητα σε καφενείο στο χωριό Γεράνι του Ρεθύμνου.

Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. έφθασε στο σημείο, όπου διαπίστωσε πως στο χώρο είχε στηθεί ένα τραπέζι 40 ατόμων εν μέσω lockdown, λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού. Αφορμή για το τραπέζι στάθηκε ένας αρραβώνας, με τη γυναίκα να δηλώνει αστυνομικός στο επάγγελμα.



Ο ιδιοκτήτης του χώρου που φιλοξενήθηκε το τραπέζι θα κληθεί να πληρώσει 5.000 ευρώ, ενώ οι θαμώνες πρόστιμα ύψους 300 ευρώ ο καθένας.

Πηγή: creta24.gr