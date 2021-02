Θεσσαλονίκη

Επιδειξίας παρενόχλησε και απείλησε ανήλικο σε πάρκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το περιστατικό που σημειώθηκε σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης απείλησε τη ζωή των παιδιών.

Ένας 62χρονος πλησίασε το βράδυ της Δευτέρας μία παρέα αγοριών που καθόταν σε πάρκο στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 12χρονο. Στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και τον απείλησε πως θα τον σκοτώσει.

Τα παιδιά ειδοποίησαν τις Αρχές και λίγο μετά συνελήφθη ο άνδρας, που φαίνεται πως είχε παρενοχλήσει ξανά το παιδί.

«Του είπε ότι τον θυμάται από ένα παλιότερο συμβάν και ότι θα τον σκοτώσει για να μην μιλήσει. Ευτυχώς τα παιδιά πρόλαβαν να φύγουν και δεν τα χτύπησε» δήλωσε στο thestival άτομο από το περιβάλλον του ανήλικου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο 62χρονος είναι περιθωριακό άτομο και είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά ακόμη μία φορά πριν από καιρό την συγκεκριμένη παρέα ανηλίκων.

Σε βάρος του 62χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως και θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πηγή: thestival.gr