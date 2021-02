Κέρκυρα

Σεισμός στην Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι του νησιού από τη βραδινή «επίσκεψη» του Εγκέλαδου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21:55 της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου, κοντά στην Κέρκυρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λευκίμμης.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προσδιορίζει την ένταση του στα 4,1 ρίχτερ και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στα 4,5 ρίχτερ, σύμφωνα με τις αρχικές τους εκτιμήσεις