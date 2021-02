Θεσσαλονίκη

Γκαζάκια στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (εικόνες)

Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στην είσοδο του κτηρίου, όπου στεγάζονται κι άλλες υπηρεσίες.

Αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (γκαζάκι) τοποθέτησαν άγνωστοι, το βράδυ της Τετάρτης, στην είσοδο πολυώροφου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Φράγκων 14, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο μηχανισμός δεν εξερράγη, παρά την προσπάθεια των δραστών να τον πυροδοτήσουν, ενώ από τη θερμότητα που ανέπτυξε ο μηχανισμός έσπασε μία τζαμαρία.

Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δικηγορικά γραφεία κ.ά.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Εικόνες: thestival.gr