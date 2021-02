Εύβοια

Θρήνος για νεαρό τερματοφύλακα

Σοκ προκάλεσε ο χαμός του ποδοσφαιριστή σε τροχαίο στην πόλη του.

Σοκ και θρήνος για τον νεαρό τερματοφύλακα του Α.Ο. Χαλκίς, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, στην Εύβοια.

Ο Γιάννης Αγριοδήμος κινείτο στην περιοχή του Βασιλικού, όταν το έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε φυτώριο.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος και προκάλεσε θρήνο στην τοπική κοινωνία και την ομάδα.

Η ΑΟ «Χαλκίς» εξέδωσε ανακοίνωση για το χαμό του

«Ο Α.Ο. Χαλκίς σήμερα θρηνεί για τον άδικο χαμό του τερματοφύλακα μας, Γιάννη Αγριόδημου. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και ένα ξεχωριστό παιδί. Η θλίψη είναι απέραντη και ο πόνος αβάσταχτος για τους αθλητές, τον προπονητή και το διοικητικό συμβούλιο, καθώς ο Γιάννης ήταν κομμάτι της οικογένειας μας, ένας αδερφός…Θα μας λείπει κάθε μέρα και θα είναι πάντα μαζί μας, στις καρδιές μας, σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα…Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια. Καλό ταξίδι Γιάννη μας!».

