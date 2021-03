Λακωνία

Ρυμουλκήθηκαν τα πλοία που συγκρούστηκαν στα Κύθηρα (εικόνες)

Τα δύο πλοία αποκολλήθηκαν και οδηγήθηκαν σε όρμο όπου αγκυροβόλησαν.

Στον όρμο Βατίκων Λακωνίας, ρυμουλκήθηκαν και αγκυροβόλησαν χθες το πρωί με ασφάλεια, τα δύο φορτηγά πλοία που συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη θαλάσσια περιοχή 10 μίλια βορειοδυτικά των Κυθήρων, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή υδάτων και στα δύο.

Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο, KIVELI, με σημαία Λιβερίας και 24 άτομα πλήρωμα (1 υπήκοος Γεωργίας και 23 Φιλιππίνων), που έπεσε με την πλώρη στη μέση του φορτηγού AFINA I, με σημαία Μάλτας και 18 άτομα πλήρωμα (16 υπήκοοι Γεωργίας και δύο Ρώσοι).

Τα δύο πλοία αποκολλήθηκαν με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών και με τη συνοδεία άλλων τεσσάρων ρυμουλκών, μίας λάντζας, ενός αντιρρυπαντικού και ενός περιπολικού σκάφους του λιμενικού, οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Το AFINA I είναι φορτωμένο με 12.069 μετρικούς τόνους σιδηρομετάλλευμα και είχε προορισμό την Ισπανία, ενώ το KIVELI με 36.100 μετρικούς τόνους λίπασμα και είχε προορισμό τη Βουλγαρία.

Περιμετρικά των δύο πλοίων πραγματοποιήθηκε προληπτικά για την αποφυγή τυχόν ρύπανσης η πόντιση αντιρρυπαντικού φράγματος.

Φωτογραφίες: arxipelagos.gr