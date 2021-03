Θεσσαλονίκη

Κορονοπάρτι με πάνω από 50 άτομα

Μέχρι τα ξημερώματα κράτησε το πάρτι, με τους συμμετέχοντες να καταπατούν κάθε κανόνα προστασίας τους.

Πρόστιμα σε 53 άτομα για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης, αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας του κορονοϊού, επέβαλαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, ύστερα από έφοδο που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί σε ισόγειο χώρο, ο οποίος λειτουργούσε ως αποθήκη, στην περιοχή της Τούμπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, στο πάρτι συμμετείχαν φοιτητές ξένων υπηκοοτήτων.

Οι αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα των 300 ευρώ σε 52 άτομα και 3000 ευρώ στην 21 ετών διοργανώτρια.

