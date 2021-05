Θεσσαλονίκη

Φωτιές σε 12 κάδους απορριμάτων στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "πόδι" μια γειτονιά από τους εμπρησμούς.

Φωτιές σε δώδεκα κάδους απορριμμάτων έβαλαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, στην περιοχή Ολυμπιάδος, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες μετέβησαν το σημείο στις τέσσερις παρά τέταρτο το πρωί και κατέσβησαν τις φωτιές.

Προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα στο Κορυδαλλό για τον Μένιο Φουρθιώτη

Χανιά - κορονοπάρτι: απίστευτος συνωστισμός μετά την Ανάσταση (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Ανατροπή από τον Ιατρόπουλο για τους δύο υπηρέτες (βίντεο)