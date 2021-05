Σέρρες

Στρυμόνας: νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος ψαράς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα του άτυχου ψαρά αναγνώρισε φίλος του που έφτασε εκεί.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 43χρονος ψαράς, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 19 Μαΐου στον Στρυμονικό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισε μία γυναίκα που περνούσε από την περιοχή των Νέων Κερδυλλίων Σερρών, στο ύψος της Αρχαίας Αργίλου. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τις Αρχές για ένα πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ η σορός του άτυχου ψαρά αναγνωρίστηκε από φίλο του που έφτασε στο σημείο. Μάλιστα, τη δυσάρεστη κατάληξη των ερευνών επιβεβαίωσε και η 43χρονη σύζυγός του.

Η σορός του άτυχου ψαρά θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Σερρών προκειμένου να πέσει «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου του, μέσα από τη νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: thestival.gr