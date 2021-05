Κορινθία

Φωτιά στην Κόρινθο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (εικόνες)

Νέος συναγερμός για πύρινο μέτωπο, το οποίο έλαβε διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Έκλεισε η Π.Ε.Ο Ισθμού-Επιδαύρου και στα δύο ρεύματα, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Ειδικότερα, μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά στον οικισμό Κάβο Ισθμίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 22 άνδρες.

Πηγή: korinthostv.gr

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, όπου απειλούνται σπίτια στο χωριό Βιτώλη.

