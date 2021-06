Κορινθία

Φωτιά στο Κιάτο: Οι φλόγες απείλησαν σπίτια (βίντεο)

Σωτήρια η άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κιάτο Κορινθίας, στη θέση Τραγάνα.

Οι φλόγες απειλούσαν κατοικημένη περιοχή και επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, προκειμένου να την οριοθετήσουν πριν εξαπλωθεί.

Χάρις στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες παρέμειναν στο σημείο για τον κίνδυνο τυχόν αναζωπύρωσης.

Πηγή: korinthostv.gr

