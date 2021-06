Δωδεκανήσα

Ρόδος: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε τοίχο και πήρε φωτιά (εικόνες)

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τουρίστες "καρφώθηκε" με μεγάλη ταχύτητα σε τοιχίο με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες και να καεί ολοσχερώς!

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο, όταν ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες από το Ισραήλ, "καρφώθηκε" με μεγάλη ταχύτητα στο περιμετρικό τοιχίο του Λιμανιού με αποτέλεσμα να τυλιχτεί αμέσως στις φλόγες και να καεί ολοσχερώς!

Από το όχημα πρόλαβαν ευτυχώς και βγήκαν ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε μία ακόμα τραγωδία διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

