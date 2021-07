Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα πυκνοκατοικημένης περιοχής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Αλικαρνασό το πρωί της Τετάρτης, αφού η φωτιά ξέσπασε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, νωρίς το πρωί, διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 6:20 και έσπευσε με τέσσερα οχήματα και 10 άνδρες προκειμένου να σβήσει τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, καθώς πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Μέχρι τις 7:30 είχε ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, διέμενε μία ηλικιωμένη, την οποία απομάκρυναν γείτονες πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Eικόνες: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Copa America: Αργεντινή – Βραζιλία στον τελικό

Φθιώτιδα: Βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του

Κολομβία: σπάνιος μπλε χαμαιλέοντας (εικόνες)