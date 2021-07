Αχαΐα

Αιγιάλεια: Νεκρή ηλικιωμένη που είχε εξαφανιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΜΑΚμε τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.



Τραγική κατάληξη για μια ηλικιωμένη από την Κρήνη Αιγιαλείας που αγνοούνταν από τις 23 Ιουνίου.

Το πτώμα της γυναίκας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

Η άτυχη 88χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε από το σπίτι της, με τους οικείους της να μην μπορούν να την εντοπίσουν σε οποιοδήποτε πιθανό μέρος.



Η ανησυχία τους ήταν μεγάλη όλες αυτές τις ημέρες, αφού η άτυχη γυναίκα έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε στην Δ.Ε. Συμπολιτείας του δήμου Αιγιάλειας Αχαΐας από #πυροσβεστικές δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στη Μακρινίτσα: στους γονείς των θυμάτων η επιμέλεια του μικρού αγοριού

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Χερσαίες μετακινήσεις - Χαρδαλιάς: Αυστηρή σύσταση για self test