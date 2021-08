Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Δύσκολη νύχτα για κατοίκους και πυροσβέστες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καίγεται η Νεμούτα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κοινότητες του δήμου Πύργου

Τέσσερα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ηλεία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 310 πυροσβέστες με 105 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δίνουν μάχες με τις φλόγες.

Το πρώτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Νεμούτα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, όπου καίει πυκνό δάσος, ενώ το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται και αυτό στον ίδιο δήμο.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές, Ξηρόκαμπος και Αμπάρι, κινούμενο προς τις γειτονικές περιοχές, Βασιλάκι, Λούβρο και Υψηλό, ενώ ένα τρίτο μέτωπο είναι στις περιοχές, Κρυονέρι και Λάσδικας.

Το τέταρτο μέτωπο είναι στην περιοχή Βαρβάσαινα, του δήμου Πύργου, καίγοντας δασική έκταση.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, κοινότητες του δήμου Πύργου, «για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης που διαμορφώθηκε, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εκδήλωσης πυρκαγιών τις δυο τελευταίες μέρες».

Σύμφωνα με τον δήμο Πύργου, «είχε προηγηθεί, ως έναρξη της διαδικασίας, κατεπείγον αίτημα που είχε κατατεθεί προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και ακολούθησε η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η φωτιά απειλεί τη Λιναριά

Ισχυρό μέτωπο της πυρκαγιάς καίει και στο χωριό Λιναριά, πλησιάζοντας απειλητικά τα πρώτα σπίτια.

Οι κάτοικοι στη περιοχή βρίσκονται σε απόγνωση και προσπαθούν να «σώσουν ό,τι σώζεται» όπως δηλώνουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η φωτιά πλησιάζει τα πρώτα σπίτια στη διασταύρωση Ολυμπία, Λιναριά και Τρίπολη.

ΠΗΓΗ: patriwnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην ανατολική Μάνη: σε πύρινο κλοιό το Γύθειο

Τσίπρας για φωτιές: Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γι' αυτό που ζούμε

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων