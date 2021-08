Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη: Οι φλόγες πέρασαν από πάνω τους (εικόνες)

Όσα κατεγράφησαν από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας, είναι ανατριχιαστικά

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Ανατολική Μάνη της Λακωνίας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Κρυονερίου.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 88 πυροσβέστες με 25 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από νωρίς σήμερα το πρωί πραγματοποιούν ρίψεις νερού, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Τα όσα κατεγράφησαν από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας, είναι ανατριχιαστικά:

Υλικό από: Δημοσθένης Κακκούρος, Γιάννης Κληροδέτης, Λεωνίδας Περδικάρης

5 μέρες στη φωτιά του Ταϋγέτου-Μάνης και η ομάδα μας μαζί με τεράστιες δυνάμεις της πυροσβεστικής και αυθόρμητους εθελοντές από τα γύρω χωριά, έδωσαν και δίνουν ασταμάτητα μάχη για να σβήσει η φωτιά, με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και μετά τις περιουσίες.

Σπάνια βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο την ώρα της επιχείρησης, την Παρασκευή λοιπόν που ήταν μια μέρα με έντονα φαινόμενα προσπάθησα να αποτυπώσω κάποιες από τις καταστάσεις που βιώσαμε.

Το πλήρωμα αυτοκινήτου είναι το μισό διοικητικό συμβούλιο της ομάδας (φανταστείτε τι ομάδα είναι αυτή… Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ). Πέρα από το χιούμορ η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μια από τις καλύτερα καταρτισμένες και οργανωμένες εθελοντικές ομάδες της χώρας.

Τα βίντεο είναι αρχικά από την συνδρομή μας στο χωριό Κονάκια το οποίο προστατεψαμε από το μέτωπο μαζί με την ΠΥ. Αργότερα, μέσα στην ημέρα ακολουθώντας το μέτωπο βρεθήκαμε στη Μαραθέα που κάτοικοι του χωριού αρνούνταν να εγκαταλείψουν ενώ είχε εκκενωθεί και έτσι παραμείναμε μαζί τους για να τους προφυλάξουμε. Προετοιμαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά στην μικρή πλατεία του χωριού όπου το μέτωπο πέρασε κυριολεκτικά από πάνω μας. Τους ανυπότακτους τους περιορίσαμε σε ένα σπίτι πίσω μας για να μην έχουμε απώλειες. Αφού πέρασε η φωτιά καταφέραμε να σβήσουμε κάποια σπίτια του χωριού…

ΠΗΓΗ: besttv.gr

