Καβάλα: Ένας νεκρός από πτώση αυτοκινήτου σε αρδευτικό κανάλι

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο κορίτσια και τριία αγόρια.

Ένας νεκρός και 4 τραυματίες -ο ένας σοβαρότερα- είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος στο Πολύστυλο της Καβάλας το απόγευμα της Παρασκευής.

Tο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, δύο κορίτσια και τρία αγόρια, όλοι κάτω των 25 ετών, έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

